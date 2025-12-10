Проверка материала

Меню
18+
Возраст 18+

О концерте

Проверка новых блоков материала от опытных комиков.

Декабрь
10 декабря среда
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
17 декабря среда
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 100 ₽
24 декабря среда
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

