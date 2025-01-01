Меню
Проверка материала
Билеты от 1500₽
Киноафиша Проверка материала

Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

В уютной атмосфере Stand Up Store Moscow вас ждёт незабываемый стендап-концерт, где комики создают новые шутки прямо на сцене. Этот формат выступлений не только позволяет зрителям насладиться юмором, но и стать свидетелями процесса творения комедийного материала.

Выступающие артисты

На сцене выступят:

  • Карина Мейханаджян — известная комедиантка, чьи остроумные наблюдения за повседневной жизнью уже завоевали сердца многих зрителей.
  • Юля Ахмедова — яркий и харизматичный комик, способный рассмешить даже самого строгого зрителя.
  • Егор Свирский — мастер импровизации, чьи шутки непременно удивят и заставят смеяться от души.

Что ожидать?

Каждое выступление — это уникальный опыт, где шутки рождаются на глазах у зрителей. Не упустите возможность стать частью этого комедийного эксперимента, который обещает много неожиданных поворотов и интересных историй.

Приходите поддержать комиков, посмеяться и зарядиться положительной энергией в Stand Up Store Moscow!

Купить билет на концерт Проверка материала

Октябрь
14 октября вторник
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1500 ₽

