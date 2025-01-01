Меню
Стендап-концерт: Проверка материала в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт под названием «Проверка материала», который состоится в стенах Stand Up Store Moscow. Это замечательное мероприятие обещает стать настоящим праздником юмора и искренности.

Выступающие артисты

На сцене вас ждут яркие исполнители:

  • Данил Макаёнок — известный комик, который умело соединяет остроумие с жизненными наблюдениями.
  • Юля Ахмедова — талантливая стендап-комедиантка, завоевавшая сердца зрителей своим уникальным стилем и харизмой.
  • Карина Мейханаджян — новая звезда стендапа, которая готова поделиться с публикой остроумными историями из жизни.

Что ожидать?

Каждый из артистов проверит новый материал, который сочетает в себе разнообразные темы — от повседневных забот до глубоких обобщений о жизни. Это отличный способ быть свидетелем творческого процесса и насладиться честным юмором в его лучших проявлениях.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера и поддержать наших артистов в их творческих исканиях. Увидимся в Stand Up Store Moscow!

Купить билет на концерт Проверка материала

Помощь с билетами
Октябрь
20 октября понедельник
21:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1500 ₽
31 октября пятница
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1500 ₽

