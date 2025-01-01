Проверка материала

Меню
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверка новых блоков материала от опытных комиков

Не упустите возможность стать свидетелем уникального театрального события! Ведущий этого спектакля — Илья Буржинский, известный своими острыми шутками и умением удерживать зрительское внимание. Он собрал несколько талантливых комиков, которые готовы представить свои новые номера.

Что вас ждет

Это вечер, наполненный смехом и креативом. Каждый из участников покажет свое видение юмора, проверяя на практике свежие образы и шутки. Зрители смогут стать свидетелями экспериментов и незабываемых моментов, которые часто остаются за кулисами.

Интересные факты

Илья Буржинский — не только ведущий, но и успешный комик с многолетним опытом. Его стиль отличает оригинальность и глубокое понимание зрительского восприятия. Он неоднократно выступал на различных фестивалях и в comedy-клубах, собрав множество наград за свои выступления.

Зачем стоит прийти

Если вы цените хороший юмор и хотите насладиться живым выступлением, это событие для вас. Позвольте себе погрузиться в атмосферу творчества и шалостей, которая царит на сцене. Не стесняйтесь смеяться — каждый номер призван вызвать у вас положительные эмоции!

Приходите на этот вечер хорошего настроения и избавьтесь от повседневной рутины вместе с нами!

Октябрь
8 октября среда
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 350 ₽

