Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проверка материала
Киноафиша Проверка материала

Проверка материала

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новые блоки материала от опытных комиков

Приглашаем вас на незабываемый вечер иммерсивного юмора и смеха! Ведущий вечера — талантливый комик Арсений Алексеев, известный своими оригинальными выступлениями и уникальным подходом к комедийному жанру.

О чем спектакль?

В программе «Проверка новых блоков материала» опытные комики представят свои свежие шутки и номера, созданные специально для этого вечера. Это отличный способ не только увидеть любимых исполнителей, но и стать свидетелем их творческого процесса.

Почему стоит посетить?

Вы получите уникальную возможность оценить, как профессионалы работают над новым материалом. Зрители смогут дать свои отзывы и даже стать частью этой творческой атмосферы. Это выступление — шанс увидеть комиков без масок и профессиональных фильтров, в их естественной среде.

Интересные факты

Арсений Алексеев — участник множества юмористических шоу и фестивалей. Его стиль отличается тонким юмором и наблюдательностью. На мероприятии также выступят другие известные комики, которые поделятся своими находками и шутками.

Не упустите шанс стать частью этой светлой и веселой атмосферы, заполните свои вечера смехом и отличным настроением!

Купить билет на концерт Проверка материала

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
15 октября среда
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 350 ₽

В ближайшие дни

Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
6+
Классическая музыка
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
7 января в 16:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
30 октября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
8 ноября в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше