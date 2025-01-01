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Проверка материала

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверка новых блоков материала от опытных комиков

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие «Проверка новых блоков материала», которое пройдет под руководством опытного комика Ильи Буржинского. Это уникальный спектакль, где зрители станут свидетелями создания новых шуток и комедийных сцен.

Что ожидать?

На этом выступлении Илья Буржинский и его команда комиков представят свежие, еще не отработанные номера. Это отличная возможность увидеть, как рождается комедия, и оценить юмор в его первозданном виде. Зрители смогут стать не только наблюдателями, но и участниками обсуждения, внося свои предложения и отзывы.

Интересные факты о спектакле

  • Илья Буржинский — один из самых известных комиков страны с большим опытом в стендап-комедии.
  • Спектакль проходит в формате «open mic», что означает, что зрители могут ожидать уникальные и неожиданные повороты сюжета.
  • Каждое выступление включает в себя элементы импровизации, что делает его по-настоящему живым и динамичным.

Где и когда?

Спектакль состоится в уютном театральном зале, который станет идеальной площадкой для дружеской атмосферы и непринужденного общения. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного мероприятия!

Не пропустите возможность увидеть, как создается комедия, и поддержите талантливых артистов в их творческих поисках. Мы ждем вас на «Проверке новых блоков материала»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽

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