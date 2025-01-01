Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проверка материала
Киноафиша Проверка материала

Проверка материала

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый стендап концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное мероприятие – проверка новых блоков материала от опытных комиков! Ведущий вечера – талантливый Тимур Те, который не раз покорял зрителей своими остроумными шутками и живым общением.

Что вас ждет?

На стендап концерте вы сможете увидеть комиков, которые представят свои свежие номера, ранее не демонстрировавшиеся публике. Это отличная возможность стать первым, кто оценит их юмор и оригинальные подходы к различным темам.

Где и когда?

Место проведения: Stage Standup Club. Не упустите шанс насладиться атмосферой дружелюбия и смеха, которая царит в этом клубе. Точная дата и время проведения концерта уточняйте на официальном сайте клуба.

Зачем стоит прийти?

Стендап – это не только смех, но и возможность взглянуть на жизнь с ироничной стороны. Вы сможете насладиться выступлениями талантливых комиков, а также поддержать их в процессе создания нового материала. Возможно, именно вы станете свидетелем первых реакций на шутки, которые в будущем покорят публику!

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего юмора и позитивных эмоций. Ждем вас на стендап концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Дмитрий Маликов
6+
Поп
Дмитрий Маликов
14 ноября в 20:00 Клуб «А2»
от 2300 ₽
Roadhouse Band
6+
Рок-н-ролл Блюз
Roadhouse Band
29 августа в 20:00 Noisy River
от 800 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
25 августа в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше