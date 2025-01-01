Меню
Проверка материала. Влад Васильев
Проверка материала. Влад Васильев

Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверка новых блоков материала от опытных комиков в в Stage Standup Club

Приглашаем вас на стендап-концерт, который пройдет в Stage Standup Club. Этот вечер подарит незабываемые эмоции и заряд позитивного настроения. Ведущий мероприятия - уважаемый комик Влад Васильев, известный своим уникальным стилем и умением взаимодействовать с аудиторией.

О мероприятии

Стендап - это не просто выступление, это целое искусство, в котором комики делятся своими наблюдениями о жизни, отношениях и многообразии человеческого опыта. Влад Васильев, обладая богатым опытом выступлений на разных сценах, обещает представить свежие и острые темы, которые точно resonate с каждым зрителем.

Зачем стоит посетить?

  • Открытие новых звезд стендапа: вечер станет площадкой для новых комиков, которые покажут свои лучшие шутки.
  • Уникальная атмосфера: Stage Standup Club известен своей дружелюбной и непринужденной атмосферой, где каждый может чувствовать себя комфортно.
  • Комедийное разнообразие: в программе участвуют различные комики с уникальными стилями и подачами, отличающимися от привычных форматов.

Не упустите возможность стать частью уникального театрального события. Откройте для себя мир стендапа с Владом Васильевым и его коллегами! Подготовьтесь к вечеру смеха и отличного настроения.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽

