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Проверка материала. Влад Васильев
Киноафиша Проверка материала. Влад Васильев

Проверка материала. Влад Васильев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый вечер комедии в Stage Standup Club

Приглашаем всех любителей смеха на уникальное событие! На сцене Stage Standup Club пройдет вечер, посвященный новым блокам материала от талантливых комиков. Это отличная возможность увидеть свежие номера и насладиться живым выступлением.

Ведущий вечера

Ведущим мероприятия станет Влад Васильев, известный своей яркой манерой ведения и умением создать непринужденную атмосферу. С его участием вечер обещает быть запоминающимся и насыщенным юмором.

Что ожидать?

На сцене выступят молодые и уже известные комики, которые представят свои новые шутки и истории. Каждый из них привнесет в вечер что-то уникальное, так что скучать не придется!

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого комедийного праздника! Поддержите талантливых артистов и насладитесь атмосферой, наполненной смехом и позитивом. Ждем вас в Stage Standup Club!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽

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