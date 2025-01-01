Меню
Проверка материала. Семён Голубь
Киноафиша Проверка материала. Семён Голубь

Проверка материала. Семён Голубь

18+
Возраст 18+

О концерте

Проверка новых блоков материала от Семёна Голубя

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный проверке новых блоков материала от опытных комиков. Этот проект дает возможность комиками опробовать свои шутки и номер на живой аудитории, а зрителям — стать первыми, кто оценит их оригинальность и свежесть.

Уникальная атмосфера

Ведущий вечера — Семён Голубь, который известен своим остроумием и неподражаемым стилем. Максимально непринужденная атмосфера мероприятия создаёт пространство для открытого взаимодействия между комиками и зрителями. Вы увидите, как развиваются идеи, формируются образы и зарождаются новые шутки.

Что вас ждёт

На сцене соберутся талантливые комики, каждый из которых представит свой уникальный материал. Это отличная возможность увидеть, как различные стили и техники смешиваются в одном шоу, а также поучаствовать в обсуждении выступлений.

Почему стоит посетить

Если вы любите комедию, цените свежие идеи и хотите быть в центре театрального движения, это мероприятие для вас. Придя на проверку нового материала, вы не только поддержите начинающих артистов, но и получите заряд положительных эмоций.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!

Декабрь
24 декабря среда
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 100 ₽

