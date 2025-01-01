Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проверка материала. Илья Буржинский
Киноафиша Проверка материала. Илья Буржинский

Проверка материала. Илья Буржинский

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверка новых блоков материала от опытных комиков в в Stage Standup Club

Приглашаем вас на стендап-концерт в Stage Standup Club. Ведущим вечера станет талантливый комик Илья Буржинский, который уже зарекомендовал себя на сцене и готов поделиться новыми шутками и историями.

О шоу

На этом концерте зрители смогут стать свидетелями живого процесса создания комедийного материала. Илья и другие выступающие комики представят свои свежие номера, которые еще не были показаны широкой аудитории. Это уникальная возможность увидеть, как зарождается юмор и понять, над чем работают актеры в данный момент.

Что вас ждет?

Каждое выступление станет для зрителей не только возможностью посмеяться, но и погружением в творческую атмосферу стендапа. Вы сможете оценить, какие попробовать шутки вызывают смех, а какие, возможно, требуют доработки. А может, среди всех выступающих вы услышите будущих звезд комедийной сцены!

Для кого?

Это шоу подойдёт всем ценителям живого юмора, а также тем, кто хочет насладиться вечерним отдыхом с друзьями. Если вы любите стендап, не пропустите возможность стать частью этого увлекательного события!

Приходите и поддержите комиков, а вдобавок – получите заряд положительных эмоций на весь вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в особняке
6+
Рок
Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в особняке
6 ноября в 19:00 Пространство «Пальма»
от 1700 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 октября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 1090 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
29 ноября в 19:40 Commode
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше