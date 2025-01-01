Меню
Проверка материала. Давид Агавелян
Киноафиша Проверка материала. Давид Агавелян

Проверка материала. Давид Агавелян

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт от Давида Агавелян в в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное событие в Stage Standup Club!

В этот вечер вас ожидает захватывающее выступление опытного комика Давида Агавеляна. Он известен своим остроумным стилем и уникальным подходом к юмору. Каждое его выступление — это яркое сочетание наблюдений за повседневной жизнью и искренних историй, которые заставляют зрителей смеяться до слез.

Что ожидать?

Давид приглашает вас в мир комедии, где простые, но забавные ситуации становятся основой для его шуток. Каждый его номер — это возможность взглянуть на жизнь с другой стороны. Вы сможете не только повеселиться, но и задуматься о серьезных вещах, поданных с юмором.

Почему стоит прийти?

Стендап в Stage Standup Club — это не просто шоу, это настоящее объединение любителей веселья и творчества. Здесь царит дружелюбная атмосфера, а каждый зритель становится частью уникального комедийного вечера. Кроме того, вы сможете познакомиться с другими зрителями и обсудить впечатления после выступления.

Не упустите шанс насладиться искусством юмора в компании талантливого комика. Ждем вас на стендапе!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽

