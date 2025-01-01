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Проверка материала. Давид Агавелян
Киноафиша Проверка материала. Давид Агавелян

Проверка материала. Давид Агавелян

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый взгляд на стендап: «Проверка новых блоков материала от опытных комиков» в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное театральное мероприятие — «Проверка новых блоков материала от опытных комиков», которое пройдет в Stage Standup Club. Это событие станет настоящим праздником для любителей стендапа и юмора!

О спектакле

В программе выступят талантливые комики, которые представят свои новые номера. Это отличная возможность увидеть, как рождаются шутки и как они обрабатываются на сцене. Зрители смогут стать частью творческого процесса, оценив свежие идеи и находки комиков.

Ведущий вечера

В роли ведущего выступит Давид Агавелян, известный своей харизмой и остроумием. Его уникальный стиль и умение создавать атмосферу сделают этот вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Stage Standup Club — это одно из самых популярных мест для стендап-вечеров в городе.
  • Давид Агавелян — участник многих международных фестивалей комедии и обладатель множества наград в области юмора.

Приходите, смейтесь и поддержите талантливых комиков в их стремлении к совершенству!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
20:00 от 350 ₽

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