Проверка длинных блоков материала
Киноафиша Проверка длинных блоков материала

Проверка длинных блоков материала

18+
Возраст 18+

О концерте

Опытные комики проверят свои длинные шутки.

Купить билет на концерт Проверка длинных блоков материала

Декабрь
15 декабря понедельник
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 100 ₽
22 декабря понедельник
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
29 декабря понедельник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

