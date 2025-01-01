Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте
Киноафиша
Проверка длинных блоков материала
Проверка длинных блоков материала
18+
юмор
Возраст
18+
О концерте
Опытные комики проверят свои длинные шутки.
Развернуть
Купить билет на концерт Проверка длинных блоков материала
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
15 декабря
понедельник
21:00
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
от 100 ₽
22 декабря
понедельник
21:00
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
29 декабря
понедельник
21:30
Stage Standup Club
Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
Купить билеты
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Новогодний концерт «В вихре вальса с Иоганном Штраусом»
30 декабря в 18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 1700 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
20 декабря в 18:50
Поправка
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Встречаем Рождество»
25 декабря в 21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667