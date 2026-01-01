Спектакль Проведение в сны

Оповещения от Киноафиши
Проведение в сны
12+
Режиссер Алексей Тетюев
Возраст 12+

О спектакле

Иммерсивное представление 

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль, который перевернёт ваше представление о театре. Этот спектакль в Челябинске создан на основе глубоких ощущений и эмоций, которые пробуждают известные с детства сказки.

Сказки, которые оживают

Зрители смогут закрыть глаза и окунуться в мир сказок, которые напоминают о тёплых моментах из детства. Это не просто спектакль, а настоящая медитация, где каждый сможет вновь почувствовать себя ребёнком. Звуки, свет и запахи создадут атмосферу, полную магии и чудес.

Изучение внутреннего мира

На этом спектакле вы сможете ощутить ту защищённость и важность, которые приходят с верой в чудо. Ведущие актёры перенесут вас в мир, где важны лишь чувства, а не слова. Понимание и поддержка каждого зрителя – это основа этого театрального опыта.

Ограниченное количество мест

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому лучше заблаговременно позаботиться о своих билетах.

Откройте для себя мир, полный волшебства, и верните в свою жизнь воспоминания о беззаботном детстве. Дайте шанс сказке вновь войти в ваше сердце!

Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
19:30
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
20:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
20:30
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
15 марта воскресенье
20:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
19:30
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
20:00
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽
20:30
Театральное пространство свободы Челябинск, Свободы, 2, корп. 10
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Три поросёнка
0+
Детский Кукольный
Три поросёнка
4 апреля в 11:00 Театр кукол им. Вольховского
от 300 ₽
Я танцую как дебил
16+
Драма
Я танцую как дебил
28 марта в 19:00 Челябинский Молодежный театр
от 1500 ₽
Мера за меру
16+
Драма
Мера за меру
13 марта в 18:00 Челябинский Молодежный театр
от 500 ₽
