Provans: «Личное»

Концерт трио «PROVANS» в клубе Алексея Козлова

26 июня на Мансарде Клуба Алексея Козлова «PROVANS» представит особенный концерт, приуроченный к дню рождения аккордеониста Евгения Гуренко. В этот вечер зрители смогут насладиться авторскими композицями музыканта, включая несколько премьер, созданных специально для московской сцены.

В программе звучат произведения, исполняемые на кнопочном аккордеоне, акустической гитаре и сопрано-саксофоне. Интимная атмосфера концерта создаёт уникальную палитру танго-нуэво, нового мюзета, лёгкого свинга и глубоких баллад. Каждая пьеса Евгения Гуренко — это честный камерный звук и откровенная история, отточенная до идеала годами равноправного диалога музыкантов.

О трио «PROVANS»

Трио «PROVANS» состоит из резидентов известного екатеринбургского клуба «EverJazz». Музыканты активно гастролируют по городам России, выступая в джазовых клубах и на локальных площадках. В 2025 году трио выпустило альбом «Charade» в сотрудничестве с известной джазовой вокалисткой Милой Сваровской, объединив в себя элементы джаза, классической музыки, латино, интеллигентного городского шансона и поп-музыки.

Состав участника

На сцену выйдут: