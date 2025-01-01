Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Простодурсен
Билеты от 2000₽
Киноафиша Простодурсен

Спектакль Простодурсен

Постановка
Практика 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Постановка по повести Руне Белсвика «Простодурсен и великое похищение реки»

Представляем вашему вниманию спектакль, созданный в копродукции с III детским фестивалем современного искусства «Территория.Kids». Михаил Плутахин переносит на сцену повесть современного норвежского писателя Руне Белсвика «Простодурсен и великое похищение реки».

История маленькой приречной страны

Спектакль рассказывает о маленькой приречной стране и её обитателях — мудром пекаре Ковригсене, певице Октаве, хитреце Пронырсене, неуклюжем Сдобсене и добряке Простодурсене. Эти персонажи занимаются приготовлением пудингов, выпечкой коврижек, копанием канав и весёлым времяпрепровождением за общим столом, делясь радостями и заботами.

Приключения и поиски реки

Однажды в приречную страну забегает Утка, теряющая яйцо, а вскоре пропадает и сама река. Как Простодурсен и его необычные друзья спасают свой уютный мир от злостного Пронырсена и возвращают реку, артисты рассказывают с помощью музыки, проекций и клоунады.

Философия и эстетика

Этот красивый и нежный спектакль Михаила Плутахина ориентирован на детей, приглашая их присоединиться к игре. Однако благодаря точной житейской философии он будет интересен и взрослым, создавая уникальную атмосферу взаимодействия и волшебства на сцене.

 

Режиссер
Михаил Плутахин
В ролях
Константин Бобков
Анжелика Катышева
Инга Лепс
Даниил Газизуллин
Арсений Касперович

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
13:00 от 3000 ₽
13 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
13:00 от 2000 ₽ 15:00 от 2000 ₽

Фотографии

Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен

В ближайшие дни

Кошка, которая гуляла сама по себе
0+
Детский Кукольный
Кошка, которая гуляла сама по себе
21 сентября в 17:00 Театр детской книги «Волшебная лампа»
от 2000 ₽
‎Поиск
18+
Иммерсивный Экспериментальный
‎Поиск
24 августа в 18:00 Театр.doc на Лесной
от 1500 ₽
Эффект Пигмалиона
16+
Комедия Премьера
Эффект Пигмалиона
22 января в 18:40 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше