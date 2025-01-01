Спектакль Простодурсен

Постановка по повести Руне Белсвика «Простодурсен и великое похищение реки»

Представляем вашему вниманию спектакль, созданный в копродукции с III детским фестивалем современного искусства «Территория.Kids». Михаил Плутахин переносит на сцену повесть современного норвежского писателя Руне Белсвика «Простодурсен и великое похищение реки».

История маленькой приречной страны

Спектакль рассказывает о маленькой приречной стране и её обитателях — мудром пекаре Ковригсене, певице Октаве, хитреце Пронырсене, неуклюжем Сдобсене и добряке Простодурсене. Эти персонажи занимаются приготовлением пудингов, выпечкой коврижек, копанием канав и весёлым времяпрепровождением за общим столом, делясь радостями и заботами.

Приключения и поиски реки

Однажды в приречную страну забегает Утка, теряющая яйцо, а вскоре пропадает и сама река. Как Простодурсен и его необычные друзья спасают свой уютный мир от злостного Пронырсена и возвращают реку, артисты рассказывают с помощью музыки, проекций и клоунады.

Философия и эстетика

Этот красивый и нежный спектакль Михаила Плутахина ориентирован на детей, приглашая их присоединиться к игре. Однако благодаря точной житейской философии он будет интересен и взрослым, создавая уникальную атмосферу взаимодействия и волшебства на сцене.