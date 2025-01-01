Меню
Простодурсен
Киноафиша Простодурсен

Спектакль Простодурсен

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час 25 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Детский спектакль «Простодурсен» в Театре кукол им. Вольховского

В живописной Приречной стране обитают неразлучные друзья: добрый Простодурсен, обстоятельный Сдобсен, мудрый Ковригсен, хитрец Пронырсен и фантазёрка Октава. Их размеренный и спокойный быт внезапно меняется, когда Простодурсен находит на берегу реки загадочное яйцо.

Из этого яйца вылупляется любопытный и озорной Утёнок, который задает множество вопросов, ставящих под сомнение привычные взгляды взрослых. Каждый из персонажей начинает по-новому осмысливать свою жизнь и окружение. Вдохновлённая идеями Утёнка, Октава решает создать театральный спектакль, в который находят место все — включая и самого малыша.

Почему стоит посмотреть

  • Спектакль затрагивает важные темы дружбы и открытости к новым идеям.
  • Музыка и костюмы в спектакле созданы с учётом желаний самых маленьких зрителей.
  • Театр кукол им. Вольховского известен своей уникальной подходом к созданию детских постановок.

Не упустите возможность погрузиться в мир фантазий и волшебства с нашими героями. Ожидаем вас в театре!

В других городах
Ноябрь
21 ноября пятница
10:30
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 600 ₽
14:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 600 ₽
22 ноября суббота
15:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 900 ₽
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 900 ₽
23 ноября воскресенье
15:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 900 ₽
19:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 900 ₽

Фотографии

Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен Простодурсен

