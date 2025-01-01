Детский спектакль «Простодурсен» в Театре кукол им. Вольховского

В живописной Приречной стране обитают неразлучные друзья: добрый Простодурсен, обстоятельный Сдобсен, мудрый Ковригсен, хитрец Пронырсен и фантазёрка Октава. Их размеренный и спокойный быт внезапно меняется, когда Простодурсен находит на берегу реки загадочное яйцо.

Из этого яйца вылупляется любопытный и озорной Утёнок, который задает множество вопросов, ставящих под сомнение привычные взгляды взрослых. Каждый из персонажей начинает по-новому осмысливать свою жизнь и окружение. Вдохновлённая идеями Утёнка, Октава решает создать театральный спектакль, в который находят место все — включая и самого малыша.

Почему стоит посмотреть

Спектакль затрагивает важные темы дружбы и открытости к новым идеям.

Музыка и костюмы в спектакле созданы с учётом желаний самых маленьких зрителей.

Театр кукол им. Вольховского известен своей уникальной подходом к созданию детских постановок.

Не упустите возможность погрузиться в мир фантазий и волшебства с нашими героями. Ожидаем вас в театре!