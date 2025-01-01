Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Просто Новогодний концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Просто Новогодний концерт

Просто Новогодний концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Просто новогодний концерт в Музыкальной квартире на Тверской

Приглашаем вас на уникальный «Просто новогодний концерт», который пройдет в уютной Музыкальной квартире на Тверской. Этот концерт станет настоящим праздником, погружающим зрителей в атмосферу волшебства и радости зимних праздников.

О мероприятии

Концерт посвящен традициям отпразднования Нового года и Рождества. В программе – популярные новогодние мелодии и классические произведения, которые подарят незабываемые эмоции и создадут праздничное настроение. Исполнители – талантливые музыканты и певцы, известные своим уникальным подходом к интерпретации любимых хитов.

Интересные факты

Музыкальная квартира на Тверской славится не только высоким уровнем исполнения, но и своей атмосферой. Здесь обычно собираются истинные ценители музыки, а каждый концерт превращается в небольшое, но яркое событие.

Почему стоит посетить?

На концерте вас ждет:

  • Живое исполнение известных новогодних хитов;
  • Уютная обстановка и близкий контакт с артистами;
  • Возможность окунуться в магию праздника.

Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой и подарить себе и своим близким незабываемые моменты. Мы ждем вас на «Просто новогоднем концерте»!

Купить билет на концерт Просто Новогодний концерт

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
30 января в 21:30 Still Standup Moscow
от 1290 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
12 декабря в 18:00 Малиновка
от 990 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
24 января в 16:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше