Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков»

Специальная программа к 8 марта от СмешBand

В праздничный день 8 марта в Александринском театре пройдет уникальный спектакль-концерт «Просто легче лёгкого». Это удивительное событие объединяет музыку, анимацию и театр, создавая атмосферу весеннего тепла и света.

В программе зрители смогут насладиться яркими композициями, где каждый номер оживает как самостоятельная история. Лирические мелодии из «Летающих зверей» прекрасно гармонируют с динамичными ритмами «Смешариков». Такое оригинальное сочетание жанров сможет заинтересовать зрителей всех возрастов, от детей до взрослых, даря им как воображение, так и настоящий заряд энергии.

На сцене выступят известные артисты: Сергей Мардарь, представляющий голоса Совуньи, Кар-Карыча и Черепахи Че, а также Вадим Бочанов, озвучивающий Бараша. Музыкальное сопровождение предоставит СмешBand — группу из джазовых и рок-музыкантов, собранную композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым, создателями музыки для множества анимационных фильмов.

Особенностью этого шоу станет участие юных артистов — учеников Музыкального Театра Детей, что добавит особого очарования и свежести к выступлению.

Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события, которое объединяет в себе лучшие традиции музыки и театра!