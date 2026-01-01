Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков»
Киноафиша Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков»

Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков»

6+
Возраст 6+

О концерте

Специальная программа к 8 марта от СмешBand

В праздничный день 8 марта в Александринском театре пройдет уникальный спектакль-концерт «Просто легче лёгкого». Это удивительное событие объединяет музыку, анимацию и театр, создавая атмосферу весеннего тепла и света.

В программе зрители смогут насладиться яркими композициями, где каждый номер оживает как самостоятельная история. Лирические мелодии из «Летающих зверей» прекрасно гармонируют с динамичными ритмами «Смешариков». Такое оригинальное сочетание жанров сможет заинтересовать зрителей всех возрастов, от детей до взрослых, даря им как воображение, так и настоящий заряд энергии.

На сцене выступят известные артисты: Сергей Мардарь, представляющий голоса Совуньи, Кар-Карыча и Черепахи Че, а также Вадим Бочанов, озвучивающий Бараша. Музыкальное сопровождение предоставит СмешBand — группу из джазовых и рок-музыкантов, собранную композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым, создателями музыки для множества анимационных фильмов.

Особенностью этого шоу станет участие юных артистов — учеников Музыкального Театра Детей, что добавит особого очарования и свежести к выступлению.

Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события, которое объединяет в себе лучшие традиции музыки и театра!

Купить билет на концерт Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков»

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
15:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2400 ₽
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2400 ₽

Фотографии

Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков» Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков» Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков» Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков» Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков» Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков» Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков» Просто легче лёгкого. Весенний концерт. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков»

В ближайшие дни

#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
9 марта в 19:00 Дом Архитектора
от 3000 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
18 апреля в 17:00 Police Station
от 800 ₽
Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ
6+
Джаз
Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ
3 апреля в 19:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше