Спектакль Просто Дон Кихот

Просто Дон Кихот
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 18+
Новая интерпретация «Дон Кихота» в театре «Суббота»

В Санкт-Петербургском театре «Суббота» готовится премьера комедии по мотивам произведения Мигеля де Сервантеса. Постановку осуществил Кирилл Люкевич, а в главных ролях зрители смогут увидеть Александра Лушина и Владислава Демьяненко.

Сюжет и художественные особенности

История рассказывает о рыцаре Доне Кихоте и его верном оруженосце Санчо Панса. Эти комические персонажи отправляются на поиски героических поступков, преодолевая множество преград на своем пути. В спектакле их ждут сражения с монстрами, попытки обмануть католическую инквизицию и даже путешествие во времени — все это происходит, не покидая их исходную точку!

Комедия адаптирована для сцены драматургом Анастасией Федоровой и обращается к молодому поколению зрителей, используя современный язык и характерные для сегодняшнего времени мемы. Как результат, получается веселая и поучительная история о средневековых страданиях и великих мечтах.

Философская нотка

Спектакль стремится ответить на вопрос: есть ли в каждой жизни место подвигу? Если да, то что такое настоящий подвиг? Это делает постановку интересной не только с точки зрения комедии, но и как повод для размышлений о смысле жизни.

Спектакль «Дон Кихот» — отличный выбор для тех, кто ценит поучительные истории и веселые интерпретации классики. Не пропустите возможность увидеть современное осмысление вечных тем на сцене театра!

Александр Лушин

Декабрь
Февраль
24 декабря среда
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 2300 ₽
5 февраля четверг
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 2300 ₽

