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Простите мой французский
Киноафиша Простите мой французский

Спектакль Простите мой французский

Постановка
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе 16+
Возраст 16+

О спектакле

Квинч: «Простите мой французский» в Арт-кафе театра Вахтангова

В Арт-кафе театра Вахтангова состоится вечер, который наверняка привлечёт внимание любителей театральных мероприятий. Событие создаёт уникальную атмосферу общения с искусством в непринужденной обстановке.

О проекте «Квинч»

«Квинч» — это известная вокальная группа и музыкальный проект, который был создан с поддержкой детского музыкального театра «Домисолька». Обладая богатым репертуаром, коллектив радует публику не только классическими произведениями, но и современными композициями.

Руководство и создатели

Основателем и руководителем «Квинч» является Николай Чермошенцев, талантливый музыкальный продюсер и композитор. Его идеи и творческий подход вдохновляют участников группы на музыкальное развитие и экспериментирование.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и насладиться высоким искусством в непринужденной и дружеской атмосфере.

Фотографии

Простите мой французский
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