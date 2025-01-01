Спектакль Простая история... про любовь

Меню
Простая история... про любовь
16+
Любовь и одиночество: спектакль по пьесе Алексея Слаповского «От красной крысы до зелёной звезды»

По пьесе Алексея Слаповского «От красной крысы до зелёной звезды» зрители смогут увидеть эмоциональную историю о взаимопонимании, одиночестве и любви. В этом спектакле пересекаются две уникальных истории, каждая из которых раскрывает разные грани чувств и отношений.

Первая история: традиции и мечты

В первой истории мы знакомимся с героями, которые представляют собой полярные противоположности. Она предпочитает следовать традициям, живя в спокойном окружении, как делают все вокруг. Он, в свою очередь, мечтает о переменах и новых впечатлениях, стремится вырваться из рутины. Что же объединяет этих настолько разных людей? Какова сила, способная удерживать их вместе несмотря на все различия?

Вторая история: страх и опора

Вторая часть спектакля также касается отношений мужчины и женщины, но уже с другим ракурсом. Она боится потерять его, так как он представляет собой опору в её жизни. Он не стремится к великим свершениям и живёт обычной жизнью, создавая тихую и комфортную атмосферу. Их отношения проявляются по-разному: он предпочитает спокойствие, в то время как она ожидает от него действий и проявлений чувств. Внешнее благополучие скрывает внутренние переживания. Какие проблемы беспокоят их души?

Спектакль поднимает важные вопросы, заставляя задуматься о природе человеческих отношений и о том, как часто мы не видим настоящие чувства друг друга.

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽
9 января пятница
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

Простая история... про любовь Простая история... про любовь Простая история... про любовь Простая история... про любовь Простая история... про любовь Простая история... про любовь Простая история... про любовь Простая история... про любовь

