Современная комедия по мотивам классического «Недоросля». Спектакль Театр драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского на Камерной сцене театра «Красный факел»

Приглашаем вас на спектакль, который перенесет классическую историю в современные реалии! Митрофан, главный герой пьесы Дениса Фонвизина, приводит свою невесту в дом властной «маменьки», и это знакомство становится настоящим испытанием для всех участников. Кто сможет устоять перед напором материнской любви и традиций?

Новая интерпретация классики

Пьеса, написанная в XVIII веке, обретает актуальное звучание в XXI веке. Митрофанушка перестал быть недорослем и стал молодым студентом юридического факультета, а София уже не робкая Золушка, а успешная self-made woman. Тем не менее, госпожа Простакова, кажется, осталась прежней, что приводит к смешным и трогательным ситуациям.

Постановочная группа

Режиссёр: Дмитрий Мульков

Дмитрий Мульков Художник: Игорь Каневский

Игорь Каневский Драматург: Артем Казюханов

Артем Казюханов Ассистенты режиссёра: Анна Самойлова

Действующие лица и исполнители

Простакова Антонина Ивановна: Наталья Амзинская

Наталья Амзинская Простаков Терентий Ильич: Александр Емельянов

Александр Емельянов Простаков Митрофан Терентьевич: Андрей Куликов / Владимир Волков

Андрей Куликов / Владимир Волков Простакова Ксения Еремеевна: народная артистка РФ Лидия Цуканова

народная артистка РФ Лидия Цуканова София Милонова: Виктория Егорова

Виктория Егорова Владимир Стародум: заслуженный артист РФ Олег Кухарев

Не упустите возможность увидеть знакомый сюжет о сватовстве в новых реалиях. Спектакль обещает быть интересным и актуальным!