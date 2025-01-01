Приглашаем вас на спектакль, который перенесет классическую историю в современные реалии! Митрофан, главный герой пьесы Дениса Фонвизина, приводит свою невесту в дом властной «маменьки», и это знакомство становится настоящим испытанием для всех участников. Кто сможет устоять перед напором материнской любви и традиций?
Пьеса, написанная в XVIII веке, обретает актуальное звучание в XXI веке. Митрофанушка перестал быть недорослем и стал молодым студентом юридического факультета, а София уже не робкая Золушка, а успешная self-made woman. Тем не менее, госпожа Простакова, кажется, осталась прежней, что приводит к смешным и трогательным ситуациям.
Не упустите возможность увидеть знакомый сюжет о сватовстве в новых реалиях. Спектакль обещает быть интересным и актуальным!