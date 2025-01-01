Меню
Красный факел 12+
Режиссер Дмитрий Мульков
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Современная комедия по мотивам классического «Недоросля». Спектакль Театр драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского на Камерной сцене театра «Красный факел»

Приглашаем вас на спектакль, который перенесет классическую историю в современные реалии! Митрофан, главный герой пьесы Дениса Фонвизина, приводит свою невесту в дом властной «маменьки», и это знакомство становится настоящим испытанием для всех участников. Кто сможет устоять перед напором материнской любви и традиций?

Новая интерпретация классики

Пьеса, написанная в XVIII веке, обретает актуальное звучание в XXI веке. Митрофанушка перестал быть недорослем и стал молодым студентом юридического факультета, а София уже не робкая Золушка, а успешная self-made woman. Тем не менее, госпожа Простакова, кажется, осталась прежней, что приводит к смешным и трогательным ситуациям.

Постановочная группа

  • Режиссёр: Дмитрий Мульков
  • Художник: Игорь Каневский
  • Драматург: Артем Казюханов
  • Ассистенты режиссёра: Анна Самойлова

Действующие лица и исполнители

  • Простакова Антонина Ивановна: Наталья Амзинская
  • Простаков Терентий Ильич: Александр Емельянов
  • Простаков Митрофан Терентьевич: Андрей Куликов / Владимир Волков
  • Простакова Ксения Еремеевна: народная артистка РФ Лидия Цуканова
  • София Милонова: Виктория Егорова
  • Владимир Стародум: заслуженный артист РФ Олег Кухарев

Не упустите возможность увидеть знакомый сюжет о сватовстве в новых реалиях. Спектакль обещает быть интересным и актуальным!

