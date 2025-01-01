Меню
Билеты от 700₽
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Prost-O-Сложном» — документальный проект, посвященный актерам

Спектакль «Prost-O-Сложном» — это уникальный документальный проект, который погружает зрителей в мир актеров «Театра Простодушных». На сцене они рассказывают свои истории и делятся размышлениями о важнейших темах жизни: любви, смерти, семье, мечтах и смысле сущего.

Место действия

Действие спектакля происходит на детской площадке — пространстве, близком и родном каждому из нас. Площадка становится местом, где царит свобода, где могут произойти незапланированные встречи и важные разговоры. Здесь актеры рассказывают о привычных, но глубоких темах, отражая многогранность человеческой жизни.

Герои спектакля

Каждый герой спектакля обладает самоиронией, глубокими мыслями и чуткостью. Используя материал из личных бесед с актерами, спектакль воплощен в формате диалогов, что позволяет зрителям увидеть настоящие лица и чувства актеров. Зачем мы смеёмся? Почему всерьез задумываемся о том, что перед нами? Каковы наши мечты?

О чем мы будем говорить

Спектакль ставит перед зрителями философский вопрос: «Кто я и для чего?» Этот вопрос актуален не только для актеров, но и для каждого из нас. Мы стремимся показать, о чем люди обычно не говорят, о чем мечтают, что их беспокоит.

Режиссер

Автор идеи и режиссер спектакля — Диана Разиэль, которая призвана открыть новый взгляд на переживания и мысли актеров, превращая их в мощное театральное высказывание.

Приходите на спектакль «Prost-O-Сложном» и найдите ответы на свои вопросы, делая этот вечер незабываемым!

24 августа
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
17:00 от 700 ₽

