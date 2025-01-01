Меню
Prost - о - любви
Билеты от 700₽
Спектакль Prost - о - любви

Спектакль Prost - о - любви

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Поэтический спектакль о любви в КЦ ЗИЛ

«Prost-о-любви» — это уникальный поэтический спектакль, посвященный любви как универсальному языку, понятному каждому независимо от возраста, физических возможностей и жизненного опыта. Искусство любви здесь раскрывается во множестве своих граней: от юношеских чувств до зрелых отношений, от платонической привязанности до страсти, от сбывшихся мечт до тех, что остаются нереализованными.

Рыцарство как внутренняя сила

Важное место в спектакле занимает концепция рыцарства. Однако здесь речь идет не о средневековых сражениях, а о внутреннем кодексе человека. Это способность оставаться верным, защищать слабого, проявлять доброту и силу духа. Рыцарство в «Prost-о-любви» — это любовь, пронесенная через испытания, честность перед собой и окружающими.

Глубокая эмоциональность на сцене

Актеры Театра Простодушных не просто говорят о любви, а активно погружаются в ее исследование. Они стремятся понять, как выразить свой внутренний мир и поделиться своими чувствами с окружающими. Спектакль становится настоящим путешествием в мир эмоций, где каждый зритель сможет найти отклик своим собственным переживаниям.

Не упустите шанс узнать, как любовь может быть понята и выражена на разных уровнях, и пусть этот спектакль станет для вас источником вдохновения и размышлений о собственных чувствах.

Октябрь
18 октября суббота
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 700 ₽

Фотографии

