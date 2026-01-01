Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
Киноафиша Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество

Спектакль Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество

0+
Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Рождественский спектакль для детей и родителей

Новый год уже совсем близко! Вокруг всё сверкает праздничными огнями, ёлки наряжены, печенье испечено, и наряды для праздника готовы. Но только у Петсона и Финдуса нет и намёка на новогоднее настроение — они совершенно не подготовлены к празднику. Что же пошло не так?

Героям предстоит найти способ вовремя встретить Новый год. Как всегда, их спасёт изобретательность и верные друзья! Эта весёлая и интерактивная новогодняя история подарит вам не только смех, но и поможет погрузиться в атмосферу чудес.

Для кого

Спектакль по мотивам любимых историй о Петсоне и Финдусе рекомендован для детей от 4 лет и их родителей. Приходите веселиться, изобретать и встречать Новый год вместе с нами!

Фотографии

Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше