Рождественский спектакль для детей и родителей

Новый год уже совсем близко! Вокруг всё сверкает праздничными огнями, ёлки наряжены, печенье испечено, и наряды для праздника готовы. Но только у Петсона и Финдуса нет и намёка на новогоднее настроение — они совершенно не подготовлены к празднику. Что же пошло не так?

Героям предстоит найти способ вовремя встретить Новый год. Как всегда, их спасёт изобретательность и верные друзья! Эта весёлая и интерактивная новогодняя история подарит вам не только смех, но и поможет погрузиться в атмосферу чудес.

Для кого

Спектакль по мотивам любимых историй о Петсоне и Финдусе рекомендован для детей от 4 лет и их родителей. Приходите веселиться, изобретать и встречать Новый год вместе с нами!