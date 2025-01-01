«Прошлым летом в Чулимске» в Молодёжном театре на Фонтанке

Спектакль «Прошлым летом в Чулимске» посвящён 80-летию со дня рождения Александра Вампилова. Творческое наследие драматурга, ушедшего из жизни в 35 лет, включает всего пять пьес, каждая из которых оставила значительный след в истории театра и культуры. Вампилов исследует глубину человеческих судеб и нравственные аспекты личности, что делает его работы актуальными и по сей день.

Сюжет

Вампиловская пьеса переносит нас в жизнь таёжного районного центра Чулимска. История рассказывает о юной Валентине, начинающей свой жизненный путь и тайно влюблённой в Шаманова — следователя, только что переехавшего в Чулимск. Шаманов, лишённый иллюзий и грубый, становится воплощением цинизма и отчуждённости. Валентина, полная искренности и чистоты, сталкивается с вызовами, которые пытаются изменить её и её окружение. Вопрос в том, сможет ли её искренность повлиять на привычный ход жизни в этом маленьком городке.

Режиссёрская концепция

Народный артист России Семён Спивак, художественный руководитель Молодёжного театра и режиссёр-постановщик спектакля, делится своими мыслями: «Сегодня мир кажется движущимся от духовного начала к искорёженной материи. Мы наблюдаем, как молодой, добрый человек постепенно становится циничным. Наш спектакль — о исчезающей чистоте. Валентина — образ девушки, остающейся чистой и честной на фоне обостряющегося цинизма мира. Это перерождение касается не только Чулимска, но и любого уголка планеты. Эта проблема — общечеловеческая».

Мнение режиссёра

Режиссёр-постановщик Лариса Шуринова добавляет: «Пьеса Вампилова уже признана классикой, но в ней по-прежнему живёт нерв боли. Сюжет разворачивается в течение одного дня: утро начинается с надежды, а вечер приносит трагические перемены в судьбу Валентины. Девять персонажей — девять судеб, каждое из которых было ранено жизнью. Спектакль о человеческой боли должен "уколоть" зрителя и напомнить о важности внимательного и трепетного отношения к судьбе близких и окружающих».

«Прошлым летом в Чулимске» — это не просто спектакль, но и глубокое погружение в человеческие переживания и проблемы, актуальные для всех времен и мест. Подумайте о своих близких и судьбах тех, кто вас окружает, посетив эту эмоционально насыщенную постановку.