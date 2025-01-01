Меню
Прошлым летом в Чулимске
Киноафиша Прошлым летом в Чулимске

Спектакль Прошлым летом в Чулимске

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе А. Вампилова в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской

В тихом, забытом Богом Чулимске жизнь течет своим чередом. Здесь все кого-то любят, но любовь эта часто бывает ленивой и небескорыстной. Местная аптекарша быстро завоевывает внимание новоприбывшего следователя, уставшего от житейских забот. А сын буфетчицы, подобно хищному волку, выслеживает свою жертву — юную Валентину.

Первая любовь и ее последствия

Мать Валентины и ее отчим постоянно конфликтуют, и вся их жизнь напоминает бой, из которого они не могут выбраться. Но на фоне этого пустого существования разгорается чистая и страстная первая любовь Валентины к следователю Шаманову. Эта любовь становится катализатором, меняющим всю привычную атмосферу «худого мира» Чулимска.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на пьесе известного драматурга, которая поднимает важные вопросы о любви и человеческих отношениях.
  • В постановке задействованы яркие актеры, чьи performances уже завоевали признание зрителей.
  • Режиссер спектакля использует необычные сценические приемы, чтобы подчеркнуть психологическую глубину персонажей.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви и страсти в «Прошлым летом в Чудимске»! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Сергей Афанасьев
В ролях
Александр Кудренко
Егор Шмыга
Егор Бакулин
Евгений Ганелин
Анатолий Горин

Фотографии

