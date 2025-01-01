Спектакль «Прошлым летом в Чулимске» по пьесе А. Вампилова в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской

В тихом, забытом Богом Чулимске жизнь течет своим чередом. Здесь все кого-то любят, но любовь эта часто бывает ленивой и небескорыстной. Местная аптекарша быстро завоевывает внимание новоприбывшего следователя, уставшего от житейских забот. А сын буфетчицы, подобно хищному волку, выслеживает свою жертву — юную Валентину.

Первая любовь и ее последствия

Мать Валентины и ее отчим постоянно конфликтуют, и вся их жизнь напоминает бой, из которого они не могут выбраться. Но на фоне этого пустого существования разгорается чистая и страстная первая любовь Валентины к следователю Шаманову. Эта любовь становится катализатором, меняющим всю привычную атмосферу «худого мира» Чулимска.

Интересные факты о спектакле

