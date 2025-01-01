Спектакль #Прощайиюнь

Лирическая комедия «#ПрощайИюнь» в Театре «Суббота»

Спектакль по пьесе А. Вампилова рассказывает о любви, выборе между карьерой и чувствами, который испытывают главные герои. В центре сюжета — отличница и талантливый студент, судьба которых решается в непростой момент.

О режиссере

Постановку спектакля осуществил Андрей Сидельников, известный своими выразительными драматическими работами. Его умение показать внутренние конфликты персонажей на сцене привносит особую глубину в это произведение.

Музыкальное сопровождение

В «#ПрощайИюнь» звучат лучшие песенные хиты от 60-х до 90-х годов. Музыка становится важным элементом спектакля, создавая уникальное ретро-воспоминание о юности и испытаниях, которые она приносит.

Для кого

Событие будет особенно интересно любителям мелодрам и тех, кто ценит театральные эксперименты в современной интерпретации классических произведений.