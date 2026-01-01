Спектакль Прощай, конферансье!

Оповещения от Киноафиши
О спектакле

Спектакль по пьесе Григория Горина в Театре Эстрады

В московском Театре Эстрады состоится спектакль, основанный на пьесе Григория Горина. В центре сюжета — юная поклонница Лемешева и стареющий конферансье Николай Буркини. Его жизнь напоминает маленькое чудо: он всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, а мир эстрадного закулисья кажется незыблемым.

Однако, как известно, колесо истории движется по своим законам. Эта история о человеческих судьбах и атмосфере эстрадной жизни привлечет зрителей, интересующихся интригами закулисного мира.

Персонажи и исполнители

В спектакле участвуют следующие актеры:

  • Ильин Андрей
  • Носков Илья / Шувалов Борис
  • Назаров Александр / Письменный Игорь
  • Дубакина Екатерина / Клинкова Виктория
  • Галка Светлана / Тихомирова Любовь
  • Орцуев Изнаур / Долматовский Владимир
  • Коврижных Александр
  • Кушников Максим / Парменов Олег
  • Рыжих-Назарова Наталья / Сологалова Ирина
  • Пулина Ирина / Чернявская Наталья

Творческая команда

Создатели спектакля:

  • Режиссер — Цитриняк Михаил
  • Художник — Куштевская Янина
  • Автор — Григорий Горин
  • Композиторы — Борис Киннер, Александр Прокопович
Март
Апрель
20 марта пятница
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 600 ₽
16 апреля четверг
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 600 ₽

