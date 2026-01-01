Спектакль Прощай, конферансье!

В московском Театре Эстрады состоится спектакль, основанный на пьесе Григория Горина. В центре сюжета — юная поклонница Лемешева и стареющий конферансье Николай Буркини. Его жизнь напоминает маленькое чудо: он всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, а мир эстрадного закулисья кажется незыблемым.
Однако, как известно, колесо истории движется по своим законам. Эта история о человеческих судьбах и атмосфере эстрадной жизни привлечет зрителей, интересующихся интригами закулисного мира.
В спектакле участвуют следующие актеры:
Создатели спектакля: