Спектакль Прощай, конферансье!

Андрей Ильин, Илья Носков и другие в трагикомедии «Прощай, конферансье!»

У служебного входа в театр встречаются двое: юная поклонница Лемешева и стареющий конферансье Николай Буркини. Эта история могла бы перерасти в роман, но только не в пьесе гениального Григория Горина. Судьба конферансье напоминает маленькое чудо: он не может пройти мимо того, кто нуждается во внимании, поддержке или просто носовом платке, чтобы утереть кровь после драки.

Вокруг него вращается мир эстрадного закулисья, подчинённый строгому сценарию концерта. Кажется, что этот порядок ничто не в силах нарушить. Но колесо истории движется по своим законам…

Актеры на сцене

Ильин Андрей / Гребенщиков Кирилл

Шувалов Борис / Носков Илья

Назаров Александр / Письменный Игорь

Клинкова Виктория / Дубакина Екатерина

Галка Светлана / Тихомирова Любовь

Орцуев Изнаур / Долматовский Владимир

Юшин Александр / Коврижных Александр

Кушников Максим / Парменов Олег

Рыжих-Назарова Наталья / Сологалова Ирина

Пулина Ирина / Чернявская Наталья

Создатели спектакля

Режиссер: Цитриняк Михаил

Художник: Куштевская Янина

Автор: Горин Григорий

Композиторы: Борис Киннер, Александр Прокопович

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о человеческих переживаниях и настоящих чувствах. Спектакль обещает стать незабываемым событием в театральной жизни!