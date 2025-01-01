Спектакль Прощай конферансье

Спектакль-концерт «Потомственный конферансье»: Искусство в годы войны

Пронзительный спектакль-концерт по одноименной трагикомедии Григория Горина был поставлен к одной из годовщин снятия Блокады Ленинграда. Глубоко психологичное и искреннее повествование погружает зрителя в мир людей искусства, столкнувшихся с великой трагедией в середине прошлого века.

Сюжет и герои

Действие спектакля разворачивается в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и в самом ее начале. В нем нет ни великих подвигов, ни сражений, ни торжественных лозунгов. Его герои — обычные люди творческих профессий: Певица и ее муж Аккомпаниатор, Танцор, Фокусник, Автор скетчей, Актер драматического театра и их лидер — эстрадный Конферансье.

Именно эти мирные персонажи, попав в плен, проявят лучшие человеческие качества. Главный герой пьесы — «потомственный конферансье» Николай Буркини — обладает всеми характерными чертами столь любимого Григорием Гориным образа шута-философа и великого утешителя.

Роль конферансье

Казалось бы, роль конферансье мала и неказиста. Он развлекает зрителей, объявляет выход именитых артистов и связывает сценические номера в единое концертное действо. Однако этот «маленький человек» осмеливается говорить о том, о чем молчат другие, и делает это с доброй улыбкой и сочувствием ко всем бедам и несправедливостям: «Время, правда, сейчас не очень... Тяжелое время! Но ведь кому-то надо быть веселым и в тяжелые времена, иначе время становится невыносимым...»

Режиссура и исполнение

Неслучайно именно заслуженный артист России Александр Исаков и театр «АРТ» взялись за постановку горинской пьесы. Пьесы Григория Горина «Кин IV» (1991) и «Чума на оба ваши дома» (1994) были поставлены в России впервые именно Александром Исаковым. Режиссера и драматурга связывали доброе и уважительное отношение друг к другу, а также общее восприятие темы войны через призму человеческого достоинства.

Команда спектакля

Постановка: заслуженный артист России Александр Исаков

Режиссеры: Борис Войцеховский, Александр Ануфриев

Музыкальный руководитель: Елена Буланова

Свет: Павел Иванов, Владимир Седелкин

Звукорежиссер: Юрий Юров

Не упустите возможность увидеть этот важный спектакль, который затрагивает глубокие человеческие темы и заставляет задуматься о ценности жизни и искусства в самые трудные времена.