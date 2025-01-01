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Прощай, конферансье!
Билеты от 500₽
Киноафиша Прощай, конферансье!

Спектакль Прощай, конферансье!

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье» в Театре российской Армии

В преддверии 80-летия Великой Победы Театр Армии представляет спектакль Григория Горина «Прощай, конферансье». Это произведение посвящено 19 фронтовым бригадам, прошедшим через тяжёлые испытания Великой Отечественной войны, и особенно 9-й бригаде, оказавшейся в окружении. Спектакль является данью памяти всем артистам, которые ушли на фронт.

Главный герой пьесы говорит: «Жизнь — это не приговор. Жизнь — это праздник. Нужно уметь радоваться и любить». Эта мысль пронизывает всё действие спектакля, показывая, что даже в самые трудные времена важно сохранять надежду и радость. Без них жизнь теряет смысл.

Герои спектакля

В центре сюжета — «потомственный конферансье» Николай Буркини, писатель Лютиков, певица Ольга Бутасова со своим мужем Сергеем, артист Поливанов, танцор Иван Лещинский, фокусник Виктор Гриневский и юная Вера. Все они, сами того не подозревая, наделены внутренним светом и остаются верными своей профессии — дарить людям праздник. В решающий момент именно они готовы на самопожертвование и подвиг, сохраняя свет и радость для будущих поколений.

Режиссёр и исполнители

Спектакль поставил заслуженный деятель искусств Республики Крым Юрий Маковский, знакомый зрителям по спектаклю «Женитьба». Он отмечает: «Сколько в пьесе доброты, человечности, мудрости… Патриотизм заложен в самих ситуациях, но без единого «плакатного», пафосного слова. Эта пьеса о Победе, о лучших человеческих качествах в экстремальных ситуациях».

Андрей Миронов, первый исполнитель роли Конферансье, говорил: «Самое дорогое в пьесе для меня — это люди, её населяющие. Не знаменитые, по-своему забавные, непутевые, но удивительно необходимые во все времена, а в трудное время — вдвойне». Главную роль Николая Сергеевича Буркини исполнит народный артист России Артём Каминский.

Жанр

Спектакль выполнен в жанре трагикомедии, что позволяет глубже понять сложные человеческие переживания и переживания в условиях войны, сохраняя при этом элемент радости и надежды.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

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