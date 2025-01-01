Спектакль Прощания не будет...

Спектакль-концерт по дневникам Юрия Смирнова-Несвицкого

Дневниковые записи создателя театра «Суббота» полны веселых историй и шуток, пронизанных страстной жаждой жизни. Эти записи отражают годы Великой Отечественной войны и сложное послевоенное время. В новом спектакле они обрамлены театральными трюками, танцами и, конечно, музыкой.

Любимые песни «Субботы» 1970-80-х гг. звучат с обескураживающей силой. Они напоминают нам, что можно говорить о себе и окружающем мире честно и открыто. Песни «Чубчик», «Я люблю», «Васильевский остров» наполняют музыкальный ряд спектакля, посвященного памяти выдающегося человека Театра.

Гимн любви и человеческим чувствам

Сюжет спектакля «Прощания не будет» переходит границы личного, предлагая зрителям ироничное отражение современных реалий. Эта постановка становится гимном любви, обращенным к человеческому сердцу, к нашим чувствам и мечте о счастье. В зале возникают слезы, но это не слезы горя, а слезы радости и умиротворения.

Возвращение к искренности

Премьера спектакля открывает возможность вернуться к искреннему театральному бытию, где царствуют доброта, благородство и любовь к людям. Мы уверены, что этот спектакль оставит у вас незабываемое эмоциональное впечатление!