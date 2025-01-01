Спектакль Прощания не будет...

Дневниковые записи создателя театра «Суббота» полны веселых историй и шуток, пронизанных страстной жаждой жизни. Эти записи отражают годы Великой Отечественной войны и сложное послевоенное время. В новом спектакле они обрамлены театральными трюками, танцами и, конечно, музыкой.
Любимые песни «Субботы» 1970-80-х гг. звучат с обескураживающей силой. Они напоминают нам, что можно говорить о себе и окружающем мире честно и открыто. Песни «Чубчик», «Я люблю», «Васильевский остров» наполняют музыкальный ряд спектакля, посвященного памяти выдающегося человека Театра.
Сюжет спектакля «Прощания не будет» переходит границы личного, предлагая зрителям ироничное отражение современных реалий. Эта постановка становится гимном любви, обращенным к человеческому сердцу, к нашим чувствам и мечте о счастье. В зале возникают слезы, но это не слезы горя, а слезы радости и умиротворения.
Премьера спектакля открывает возможность вернуться к искреннему театральному бытию, где царствуют доброта, благородство и любовь к людям. Мы уверены, что этот спектакль оставит у вас незабываемое эмоциональное впечатление!