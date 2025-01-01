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Прощание в июне
Киноафиша Прощание в июне

Спектакль Прощание в июне

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный спектакль в Молодёжном театре на Фонтанке

В 2024 году Актерско-режиссерская мастерская под руководством Семена Спивака в РГИСИ отметит тридцать лет своего существования. За это время мастерская воспитала множество артистов, которые стали важной частью театральной жизни России. Спивак отмечает: «У нас всегда были, есть и будут "свои" артисты, воспитанные нами. Это скрупулезная работа. Театр целостен как футбольная команда, воспитанная в одних правилах».

Наследие мастерской

Мастерская Спивака оставила заметный след в афише Молодёжного театра. Спектакли, такие как «Крики из Одессы», «Метро», «Жестокие игры», «Идиот.2012», «Обыкновенные чудики», «Игра в Шекспира. Гамлет», и другие, продолжают оставаться востребованными и любимыми зрителями. Каждая из этих постановок могла бы служить учебным примером: старшие артисты передают свои роли младшим, продолжая творческую эстафету.

«Прощание в июне»

В этом сезоне Молодёжный театр представляет комедию Александра Вампилова «Прощание в июне», которая празднует свой юбилей, насчитывающий в два раза больше лет, чем история мастерской. Постановка классического произведения советской эпохи продолжает традицию Молодёжного театра, сохраняя актуальность и связь с молодёжной аудиторией.

Современное восприятие

Театральные герои Вампилова, несмотря на изменение времён, остаются актуальными и понятными сегодняшним зрителям. Новое поколение артистов, пятёрка самых многочисленных «спиваков», представит первую премьеру сезона 2023-2024 гг., продолжая традиции, заложенные Мастером и его предшественниками.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Федор Фролов
Антон Перфильев
Анастасия Кошкина
Ксения Федотова
Анастасия Нечаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 500 ₽

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