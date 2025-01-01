Спектакль Прощание в июне

Юбилейный спектакль в Молодёжном театре на Фонтанке

В 2024 году Актерско-режиссерская мастерская под руководством Семена Спивака в РГИСИ отметит тридцать лет своего существования. За это время мастерская воспитала множество артистов, которые стали важной частью театральной жизни России. Спивак отмечает: «У нас всегда были, есть и будут "свои" артисты, воспитанные нами. Это скрупулезная работа. Театр целостен как футбольная команда, воспитанная в одних правилах».

Наследие мастерской

Мастерская Спивака оставила заметный след в афише Молодёжного театра. Спектакли, такие как «Крики из Одессы», «Метро», «Жестокие игры», «Идиот.2012», «Обыкновенные чудики», «Игра в Шекспира. Гамлет», и другие, продолжают оставаться востребованными и любимыми зрителями. Каждая из этих постановок могла бы служить учебным примером: старшие артисты передают свои роли младшим, продолжая творческую эстафету.

«Прощание в июне»

В этом сезоне Молодёжный театр представляет комедию Александра Вампилова «Прощание в июне», которая празднует свой юбилей, насчитывающий в два раза больше лет, чем история мастерской. Постановка классического произведения советской эпохи продолжает традицию Молодёжного театра, сохраняя актуальность и связь с молодёжной аудиторией.

Современное восприятие

Театральные герои Вампилова, несмотря на изменение времён, остаются актуальными и понятными сегодняшним зрителям. Новое поколение артистов, пятёрка самых многочисленных «спиваков», представит первую премьеру сезона 2023-2024 гг., продолжая традиции, заложенные Мастером и его предшественниками.