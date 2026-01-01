Дипломный курс актерского факультета ВГИК им. С.А. Герасимова представляет спектакль по пьесе Александра Вампилова. Этот театр оживит классические вопросы о взрослой жизни и ответственности, которые остаются актуальными и по сей день.
Действие пьесы разворачивается вокруг выпускников сибирского университета, которые сталкиваются с реальностью после получения диплома. Им предстоит решить, готовы ли они взять на себя ответственность за будущие выборы или же предпочитают остаться в комфортной зоне юности.
Режиссер-постановщик спектакля — Елена Борисовна Арькова, известная своим умением передать тонкие нюансы человеческих отношений. В спектакле задействованы молодые актеры, такие как:
Спектакль дополнен популярными песнями 70-х годов, которые создадут атмосферу СССР и позволят зрителям почувствовать дух времени. Музыка здесь служит не только фоном, но и важной частью сюжета, подчеркивающей эмоциональные переживания героев.
Не упустите возможность увидеть эту актуальную и трогательную пьесу, которая заставит задуматься о важнейших вопросах жизни.