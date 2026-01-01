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Прощание в июне
Киноафиша Прощание в июне

Спектакль Прощание в июне

16+
Режиссер Елена Арькова
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе А. Вампилова 

Дипломный курс актерского факультета ВГИК им. С.А. Герасимова представляет спектакль по пьесе Александра Вампилова. Этот театр оживит классические вопросы о взрослой жизни и ответственности, которые остаются актуальными и по сей день.

Действие пьесы разворачивается вокруг выпускников сибирского университета, которые сталкиваются с реальностью после получения диплома. Им предстоит решить, готовы ли они взять на себя ответственность за будущие выборы или же предпочитают остаться в комфортной зоне юности.

Режиссура и исполнители

Режиссер-постановщик спектакля — Елена Борисовна Арькова, известная своим умением передать тонкие нюансы человеческих отношений. В спектакле задействованы молодые актеры, такие как:

  • Пачкория Тинатин — Таня Михайлова
  • Малыгина Валентина — София Ларионова
  • Калачук Виолетта — Маша
  • Репникова Кривицкий Иван — Фролов
  • Мельников Никита — Додельцев
  • Брильков Иван — Золотуев
  • Стругалевич Александра — милиционерша
  • Панич Эрик — Весёлый
  • Соломенцев Андрей — Репников
  • Грувер Варвара — Красавица
  • Романенков Степан — Колесов
  • Баев Григорий — Гомыра
  • Дружинин Виталий — Букин

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен популярными песнями 70-х годов, которые создадут атмосферу СССР и позволят зрителям почувствовать дух времени. Музыка здесь служит не только фоном, но и важной частью сюжета, подчеркивающей эмоциональные переживания героев.

Не упустите возможность увидеть эту актуальную и трогательную пьесу, которая заставит задуматься о важнейших вопросах жизни.

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