Спектакль по пьесе А. Вампилова

Дипломный курс актерского факультета ВГИК им. С.А. Герасимова представляет спектакль по пьесе Александра Вампилова. Этот театр оживит классические вопросы о взрослой жизни и ответственности, которые остаются актуальными и по сей день.

Действие пьесы разворачивается вокруг выпускников сибирского университета, которые сталкиваются с реальностью после получения диплома. Им предстоит решить, готовы ли они взять на себя ответственность за будущие выборы или же предпочитают остаться в комфортной зоне юности.

Режиссура и исполнители

Режиссер-постановщик спектакля — Елена Борисовна Арькова, известная своим умением передать тонкие нюансы человеческих отношений. В спектакле задействованы молодые актеры, такие как:

Пачкория Тинатин — Таня Михайлова

— Таня Михайлова Малыгина Валентина — София Ларионова

— София Ларионова Калачук Виолетта — Маша

— Маша Репникова Кривицкий Иван — Фролов

— Фролов Мельников Никита — Додельцев

— Додельцев Брильков Иван — Золотуев

— Золотуев Стругалевич Александра — милиционерша

— милиционерша Панич Эрик — Весёлый

— Весёлый Соломенцев Андрей — Репников

— Репников Грувер Варвара — Красавица

— Красавица Романенков Степан — Колесов

— Колесов Баев Григорий — Гомыра

— Гомыра Дружинин Виталий — Букин

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен популярными песнями 70-х годов, которые создадут атмосферу СССР и позволят зрителям почувствовать дух времени. Музыка здесь служит не только фоном, но и важной частью сюжета, подчеркивающей эмоциональные переживания героев.

Не упустите возможность увидеть эту актуальную и трогательную пьесу, которая заставит задуматься о важнейших вопросах жизни.