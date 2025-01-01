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Прощание в июне
Киноафиша Прощание в июне

Спектакль Прощание в июне

Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Прощание в июне. Комедия А. Вампилова

Вдохновителем проекта Данил Мотренко является комедия «Прощание в июне» известного драматурга Александра Вампилова. Эта пьеса рассказывает о настоящей любви, крепкой дружбе и сложности неизбежного выбора.

Темы и Эмоции

Автор смог поймать за руку настоящую жизнь, отразив в своей работе молодость, свободу и первую влюбленность. Пьеса не обходит стороной и ошибки юности, искренние надежды, а также важные жизненные уроки.

Музыка и Атмосфера

Неотъемлемой частью спектакля становятся музыка и танцы, которые создают живую атмосферу. Мы увидим не только свадьбу, но и неожиданные повороты сюжета, такие как арест на 15 суток. Личная история каждого персонажа развивается на фоне тонкого авторского юмора и эмоций, доведенных до предела.

Путь к Самопознанию

С каждым новым актом герои начинают осознавать, что все в жизни зависит от них самих. Эта ключевая мысль делает пьесу актуальной и близкой каждому зрителю.

Приглашение к Знакомству

Дорогие зрители, давайте вместе познакомимся с героями и их историями! Не упустите возможность увидеть «Прощание в июне» на сцене и стать частью этой удивительной комедии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 9 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
17:00

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