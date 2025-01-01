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Прощание с Матерой
Билеты от 900₽
Киноафиша Прощание с Матерой

Спектакль Прощание с Матерой

Постановка
ГИТИС-театр 16+
Режиссер Сергей Яшин
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

«Прощание с Матерой» в ГИТИС-театре

ГИТИС-театр готовит зрителям особое событие — спектакль «Прощание с Матерой», который станет ярким отражением утраты и памяти. Это произведение затрагивает глубокие темы, связанные с изменением природы и человеческими переживаниями.

Темы и настроение спектакля

В спектакле речь идет о реке Ангаре, которая в детстве была для автора символом молодости и свободы. Сегодня, после вмешательства человека, она утратила свою былую красоту и величие. «Не стало Ангары, молодой, быстрой и завораживающей, в которую я беспрестанно заглядывался в детстве», — так начинается история, полная ностальгии и горечи.

Смысловая глубина

Спектакль ставит важные вопросы о том, как мы воспринимаем природу и что происходит с ней в результате человеческой деятельности. «Теперь она, обузданная плотинами, изъезженная, распухшая, гнилая, лежит в беспамятстве, теряя свое имя». Эти строки заставляют задуматься о том, как мы можем сохранить то, что нам дорого.

Подробности о постановке

Режиссер спектакля — известный мастер, который уже успел зарекомендовать себя в театральной среде. Его работы всегда отличались глубоким осмыслением и яркой визуализацией. «Надо ли гордиться, что я, кажется, последним пропел ей сыновью песню со словами, которые она в меня наплескала?!» — говорит он о своем отношении к теме, подчеркивая личную связь с историей.

Не упустите возможность увидеть «Прощание с Матерой» и погрузиться в мир, где природа и человек находятся в постоянном диалоге. Спектакль обещает стать значимым событием в театральной жизни города.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽
14 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
18:00 от 900 ₽

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