Спектакль о памяти и утрате по А. Солженицыну

В этом месяце зрители смогут увидеть уникальную постановку, посвященную жителям старинной Ангарской деревни Матеры, расположенной на одноименном острове. В связи со строительством Братской ГЭС, деревня подлежит выселению, и на её месте вскоре появится море. Спектакль погружает нас в мир, где несколько старушек, не желающих покидать родные места, остаются на острове до конца.

Темы и вопросы

Постановка поднимает важные вопросы: кто мы и откуда? Каковы наши корни и куда ведет нас жизнь? Это не просто личная история, а масштабное народное бедствие, символизирующее разрушение целой культуры и традиций. Как написал А. И. Солженицын: «Это не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие». Спектакль затрагивает глубокие философские размышления о судьбе и идентичности.

Музыка и атмосфера

Спектакль будет сопровождаться русскими духовными и народными песнями, исполненными хором артистов театра «a cappella». Музыка добавляет глубину и эмоциональную насыщенность происходящему на сцене, создавая атмосферу, в которой зрители могут поразмышлять о вечных вопросах жизни и принадлежности.

Не упустите возможность

Не пропустите этот трогательный и глубокий спектакль, который обещает оставить след в сердце каждого зрителя. Приходите, чтобы понять, за что вы можете полюбить не только персонажей, но и самих себя.