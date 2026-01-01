ПРО_РОСТ - концерт-съёмка

Концерт-съёмка группы «ПРО_РОСТ» в клубе «Тон71»

Студия СМО_РОДИНА приглашает на уникальное событие — концерт-съёмку группы «ПРО_РОСТ» в клубе «Тон71» в Москве. Это отличный способ открыть новые имена в современной музыке, услышать свежие композиции и стать частью творческого процесса.

Клубная атмосфера и насыщенная программа

На сцене клуба «Тон71» вас ждет удивительный вечер, заполненный музыкальными экспериментами. Концерт-съёмка предвещает настоящую феерию — уникальный состав музыкантов, разнообразные стили и эмоции. Программа будет насыщенной и разноплановой, что позволит каждому зрителю найти что-то близкое сердцу.

Знакомство с музыкантами

Хотите услышать новое? Мы собрали лучших артистов, которые готовы представить свои творения. Имена участников концерта будут обнародованы совсем скоро, так что оставайтесь с нами в курсе новостей!

Съёмочная команда СМО_РОДИНА

Весь вечер с вами будет работать съёмочная команда студии СМО_РОДИНА. Это отличная возможность не только наслаждаться музыкой, но и стать частью создания промо-видео события!

Не пропустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!