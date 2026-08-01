Спектакль Пророчества перелетных птиц

Перфоманс на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем вас на уникальный сайт-специфик перфоманс «Пророчества перелетных птиц», который станет частью праздничной программы, посвященной 200-летию парка Александрия музея-заповедника «Петергоф».

Премьера спектакля состоялась 11 июля 2026 года в Саду Фермерского дворца парка Александрия. Теперь, в августе, птицы вновь соберутся на открытии нового пространства — Крыши Новой сцены Александринского театра.

Захватывающая хореография

Вдохновение для постановки черпалось из уникальной природы парка. Восемь девушек-перформеров в анималистичных костюмах разных видов птиц представят 45-минутную хореографическую партитуру. Постановка основана на языке современного танца и тонких наблюдениях за птицами в их естественной среде.

Зрителей ожидает особое взаимодействие — каждому будут вручены театральные бинокли, что позволит им более внимательно следить за хрупкой поэтикой движения исполнителей.

Музыкальное сопровождение

Музыку для перфоманса создал куратор программ электронной музыки Новой сцены Илья Пучеглазов. Он оформил звуковой ландшафт на стыке акустических текстур и электронных импульсов, создавая тем самым атмосферу, в которой реализуются все нюансы танца.

Команда исполнителей

Исполнители — танцовщики компании ОМУТ. Хореографом выступила Надежда Коханова. Среди участников:

Мари Афанасьева — Поползень

София Григоренко — Цапля

Елизавета Ильина — Пищуха

Катерина Копец — Чибис

Надежда Коханова/Елизавета Павлова — Ворон

Елизавета Молодцова и Алиса Шифрина — Чайки

Мария Случкова — Синица

Композитор Илья СимфоКэт создал эмбиент, а в музыкальном сопровождении также участвуют:

Елена Левина — флейта

Андрей Якупов — виолончель

Яна Емлина — скрипка

Художественное оформление

Костюмы для перфоманса разработали талантливые художники Елизавета Мирошникова и Екатерина Балдина. Куратор проекта — Анастасия Антоненкова.

Не упустите возможность увидеть «Пророчества перелетных птиц» — захватывающее сочетание танца, музыки и искусства, которое станет настоящим событием в театральной жизни города.