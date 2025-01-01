Спектакль Проповедник

Моноспектакль «Проповедник» в Омске

Духовно-нравственный центр МБУ «Библиотека» приглашает всех желающих на моноспектакль «Проповедник»! Это уникальное мероприятие станет настоящим подарком для любителей театрального искусства.

Главная роль

В главной роли выступит Александр Тихонов, выпускник Тогурской средней школы. На данный момент он является актёром православного театра «МИР», а также Городского драматического театра «Студия» Л. Ермолаевой в Омске.

Творческие достижения

Александр Тихонов — талантливый актёр, который уже успел завоевать признание. В 2019 году он был отмечен Премией жюри «Творческая удача сезона» на Областном фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа 2018 года» за исполнение роли Кириска в спектакле «Пегий пес, бегущий краем моря» по роману Чингиза Айтматова. Режиссёр — Наталья Корлякова.

В 2023 году Тихонов получил Диплом в номинации «Главная мужская роль» за исполнение роли Егора Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Режиссёр спектакля — заслуженный артист РФ Сергей Волков. Это выступление было представлено на региональном театральном фестивале «Дни А.Н. Островского в Омске».

Литературные достижения

В 2024 году у Александра Тихонова вышел сборник стихотворений «Улица зелёная», наполненный лиризмом и любовью к родным местам. Две книги были переданы автором безвозмездно в фонд библиотеки, что подчеркивает его стремление делиться искусством и культурой с окружающими.

Не упустите возможность увидеть талантливого актёра в моноспектакле «Проповедник» и насладиться его мастерством!