Спектакль Проплывают облака — конец игры

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет вас в выжженную солнцем пустынную провинцию Европы. На сцене развернется история о трех сестрах, одна из которых — калека, и их непрекращающейся встрече с единственным поездом, проходящим мимо раз в день.
Сестры, играя, изображают скульптуры на насыпи. Их мир прост, но полон мечтаний о счастье, любви и свободе. Спектакль затрагивает глубокие темы человеческого существования: кто из нас не тяготится порой обреченностью своей жизни? Кто не обращался за ответом к небу, ветру и облакам, которые так неумолимо проплывают мимо?
