Спектакль Проплывают облака — конец игры

Проплывают облака — конец игры
Билеты от 600₽
Постановка
Театр на набережной. Родная сцена
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

О счастье, любви и свободе — спектакль Театра на набережной

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет вас в выжженную солнцем пустынную провинцию Европы. На сцене развернется история о трех сестрах, одна из которых — калека, и их непрекращающейся встрече с единственным поездом, проходящим мимо раз в день.

О сюжете

Сестры, играя, изображают скульптуры на насыпи. Их мир прост, но полон мечтаний о счастье, любви и свободе. Спектакль затрагивает глубокие темы человеческого существования: кто из нас не тяготится порой обреченностью своей жизни? Кто не обращался за ответом к небу, ветру и облакам, которые так неумолимо проплывают мимо?

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведении известного автора, чьи работы исследуют темы человеческих отношений и поиска смысла жизни.
  • Режиссером выступает талантливый театральный мастер, чьи предыдущие работы завоевали множество наград.
  • В спектакле используются уникальные визуальные решения, которые погружают зрителей в атмосферу пустынной провинции.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем заранее забронировать места, так как спектакль обещает быть популярным!

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Алиса Сухонина
Ксения Чудинова
Арина Лимаренко

Расписание

14 сентября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
19:00 от 600 ₽

Фотографии

