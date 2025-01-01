Спектакль Проплывают облака — конец игры

О счастье, любви и свободе — спектакль Театра на набережной

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который перенесет вас в выжженную солнцем пустынную провинцию Европы. На сцене развернется история о трех сестрах, одна из которых — калека, и их непрекращающейся встрече с единственным поездом, проходящим мимо раз в день.

О сюжете

Сестры, играя, изображают скульптуры на насыпи. Их мир прост, но полон мечтаний о счастье, любви и свободе. Спектакль затрагивает глубокие темы человеческого существования: кто из нас не тяготится порой обреченностью своей жизни? Кто не обращался за ответом к небу, ветру и облакам, которые так неумолимо проплывают мимо?

