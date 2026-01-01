Оповещения от Киноафиши
Пропасть
Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Г. Фирейредо «Лиса и виноград» в Театре музыкально-пластической драмы «Преображение»

В Театре музыкально-пластической драмы «Преображение» состоится постановка по пьесе Г. Фирейредо «Лиса и виноград». Этот спектакль рассказывает о хитрой лисе, которая не может добраться до желаемого винограда и в итоге решает, что он невкусный. Это история о сложных желаниях и истинной свободе.

Драма, музыка и пластика

Постановка объединяет в себе драматический компонент с музыкальными и пластическими элементами. Такое сочетание делает спектакль особенно привлекательным для зрителей, ценящих необычные театральные интерпретации и сказки для взрослых. Каждому представится возможность поразмышлять о своем собственном понимании свободы и о борьбе за неё.

Философские вопросы о свободе

«Лиса и виноград» ставит перед зрителем важные вопросы: Что такое свобода? Является ли она естественным правом или её необходимо завоевывать? Во многом это зависит от индивидуального выбора, и каждый герой спектакля живет в своей реальности, находясь на краю пропасти собственных желаний и обстоятельств.

Не упустите шанс увидеть этот интересный спектакль, который не оставит равнодушным никого из зрителей. Погрузитесь в мир театра и задумайтесь над глубокими темами, которые раскрываются в истории лисы и винограда.

Купить билет на спектакль Пропасть

Март
28 марта суббота
18:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

Фотографии

Пропасть Пропасть Пропасть

