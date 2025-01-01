Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра и развлечений! Нейросетевое шоу «Промты» с Димой Орловым и его виртуальной соведущей Златой обещает стать настоящим хитом в Санкт-Петербурге.
Зрителей ожидают три захватывающих раунда, в которых сразятся Сева Ловкачев, Андрей Атлас и секретный гость — настоящая театральная загадка! На протяжении всего вечера вас будут развлекать оригинальные шутки и юмор Димы Орлова, который подарит незабываемые моменты смеха и веселья.
Если вы хотите увидеть, как выглядят развлечения в 21-м веке, это шоу выдаст все секреты и подарит море позитива. Не упустите возможность стать свидетелем этой удивительной комбинации человеческого таланта и искусственного интеллекта!
Проведите вечер с «Промты» — это будет незабываемо!