Первое в мире нейросетевое развлекательное шоу «Промты» в Санкт-Петербурге!

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра и развлечений! Нейросетевое шоу «Промты» с Димой Орловым и его виртуальной соведущей Златой обещает стать настоящим хитом в Санкт-Петербурге.

Что вас ждет?

Зрителей ожидают три захватывающих раунда, в которых сразятся Сева Ловкачев, Андрей Атлас и секретный гость — настоящая театральная загадка! На протяжении всего вечера вас будут развлекать оригинальные шутки и юмор Димы Орлова, который подарит незабываемые моменты смеха и веселья.

Интересные факты о шоу

  • «Промты» — это первое подобное шоу, где живое выступление сочетается с технологиями искусственного интеллекта.
  • Нейросеть Злата сможет не только поддерживать разговор, но и шутить на равных с человеческим ведущим!
  • Шоу станет отличным поводом для завершения рабочей недели в кругу друзей и близких.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите увидеть, как выглядят развлечения в 21-м веке, это шоу выдаст все секреты и подарит море позитива. Не упустите возможность стать свидетелем этой удивительной комбинации человеческого таланта и искусственного интеллекта!

Проведите вечер с «Промты» — это будет незабываемо!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 900 ₽

