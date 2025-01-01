Меню
Уникальное шоу «Промты» с Димой Орловым

Шоу «Промты» — это первое в мире театральное представление, где всё зависит от взаимодействия участников с нейросетями. Это необычное событие обещает стать настоящим прорывом в мире развлечений.

О шоу

Ведущий и создатель «Промтов» — известный стендап-комик Дима Орлов. Его талант и креативность делают каждое представление уникальным. В процессе шоу зрители станут свидетелями того, как искусственный интеллект реагирует на их запросы и взаимодействие.

Что ожидать?

Зрители смогут наблюдать за тем, как нейросети влияют на развитие сюжета и комедийные элементы шоу. Это интерактивное представление позволит каждому участнику стать частью процесса, добавляя непредсказуемости и веселья.

Интересные факты

  • «Промты» — это не только развлечение, но и эксперимент, который исследует возможности AI в искусстве.
  • Дима Орлов — не только комик, но и автор нескольких успешных проектов на телевидении.
  • Шоу открывает новые горизонты для театрального искусства, позволяя зрителям влиять на ход событий.

 

Купить билет на концерт Промты

Октябрь
18 октября суббота
22:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1000 ₽

