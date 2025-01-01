Уникальное шоу «Промты» с Димой Орловым

Шоу «Промты» — это первое в мире театральное представление, где всё зависит от взаимодействия участников с нейросетями. Это необычное событие обещает стать настоящим прорывом в мире развлечений.

О шоу

Ведущий и создатель «Промтов» — известный стендап-комик Дима Орлов. Его талант и креативность делают каждое представление уникальным. В процессе шоу зрители станут свидетелями того, как искусственный интеллект реагирует на их запросы и взаимодействие.

Что ожидать?

Зрители смогут наблюдать за тем, как нейросети влияют на развитие сюжета и комедийные элементы шоу. Это интерактивное представление позволит каждому участнику стать частью процесса, добавляя непредсказуемости и веселья.

Интересные факты