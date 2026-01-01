В клубе Eclipse состоится долгожданный сольный концерт металкор/дэткор коллектива Promises Betrayed. Во главе группы стоит Евгений Сергеев, известный по проекту My Autumn.
На концерте прозвучат все полюбившиеся зрителям хиты, включая MADNESS, CORECLUB, Сколько я искал, Тьма, TURBOKACH и многие другие. Это будет мощное и энергичное выступление, которое обязательно порадует поклонников интенсивного звучания.
Это событие станет первым сольным концертом Promises Betrayed в столицах, и группа подготовила насыщенную программу, чтобы оставить яркое впечатление. Не упустите возможность насладиться живым звуком и атмосферой такого уникального шоу.
Готовьтесь к безумным моментам и неподражаемой энергетике на сцене!