Promises Betrayed
Киноафиша Promises Betrayed

Promises Betrayed

16+
Возраст 16+
О концерте

Сольный концерт Promises Betrayed в Москве

В клубе Eclipse состоится долгожданный сольный концерт металкор/дэткор коллектива Promises Betrayed. Во главе группы стоит Евгений Сергеев, известный по проекту My Autumn.

Новая программа с хитовыми треками

На концерте прозвучат все полюбившиеся зрителям хиты, включая MADNESS, CORECLUB, Сколько я искал, Тьма, TURBOKACH и многие другие. Это будет мощное и энергичное выступление, которое обязательно порадует поклонников интенсивного звучания.

Дебют в столицах

Это событие станет первым сольным концертом Promises Betrayed в столицах, и группа подготовила насыщенную программу, чтобы оставить яркое впечатление. Не упустите возможность насладиться живым звуком и атмосферой такого уникального шоу.

Готовьтесь к безумным моментам и неподражаемой энергетике на сцене!

Купить билет на концерт Promises Betrayed

Март
15 марта воскресенье
18:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
