Променад с арт-терапией в Ельцин Центре

В этом году Ельцин Центру исполняется 10 лет — 10 лет встреч, диалогов, открытий и впечатлений. На первый взгляд, кажется, что это пространство знакомо каждому. Но что, если взглянуть на привычное здание по-новому и прислушаться к тому, как архитектура, свет, звуки и атмосфера могут изменить наше внутреннее состояние?

Необычный маршрут

Первая часть программы приглашает участников на необычный маршрут, который позволит увидеть Центр с другой стороны. Это не просто прогулка, а возможность ощутить пространство по-новому, открывая для себя новые эмоции, идеи и смыслы.

Арт-терапевтическая сессия

Во второй части программы пройдет арт-терапевтическая сессия с психологом Зоей Кравцовой в Зале Свободы. Участники смогут создать собственного героя и придумать для него историю, вдохновлённую атмосферой Ельцин Центра. Какие чувства испытает ваш персонаж? Какой путь он выберет? Какое место займет в этом уникальном пространстве?

Иллюстрации от Софьи Содерберг

Результатом этой увлекательной прогулки и творческого процесса станут иллюстрации художницы Софьи Содерберг. Она отобразит пространство Ельцин Центра, вдохновлённое вашими историями, чувствами и голосами, создавая уникальный визуальный рассказ.

Не упустите возможность переосмыслить знакомое пространство и открыть для себя новое в искусстве!