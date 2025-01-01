Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Променад с арт-терапией: «Ельцин Центр: личный маршрут»
Киноафиша Променад с арт-терапией: «Ельцин Центр: личный маршрут»

Променад с арт-терапией: «Ельцин Центр: личный маршрут»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Променад с арт-терапией в Ельцин Центре

В этом году Ельцин Центру исполняется 10 лет — 10 лет встреч, диалогов, открытий и впечатлений. На первый взгляд, кажется, что это пространство знакомо каждому. Но что, если взглянуть на привычное здание по-новому и прислушаться к тому, как архитектура, свет, звуки и атмосфера могут изменить наше внутреннее состояние?

Необычный маршрут

Первая часть программы приглашает участников на необычный маршрут, который позволит увидеть Центр с другой стороны. Это не просто прогулка, а возможность ощутить пространство по-новому, открывая для себя новые эмоции, идеи и смыслы.

Арт-терапевтическая сессия

Во второй части программы пройдет арт-терапевтическая сессия с психологом Зоей Кравцовой в Зале Свободы. Участники смогут создать собственного героя и придумать для него историю, вдохновлённую атмосферой Ельцин Центра. Какие чувства испытает ваш персонаж? Какой путь он выберет? Какое место займет в этом уникальном пространстве?

Иллюстрации от Софьи Содерберг

Результатом этой увлекательной прогулки и творческого процесса станут иллюстрации художницы Софьи Содерберг. Она отобразит пространство Ельцин Центра, вдохновлённое вашими историями, чувствами и голосами, создавая уникальный визуальный рассказ.

Не упустите возможность переосмыслить знакомое пространство и открыть для себя новое в искусстве!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:00 от 450 ₽
Екатеринбург, 24 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Посещение Арт-галереи
12+
Современное искусство
Посещение Арт-галереи
28 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 200 ₽
Посещение Арт-галереи
12+
Современное искусство
Посещение Арт-галереи
24 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 200 ₽
Посещение Арт-галереи
12+
Современное искусство
Посещение Арт-галереи
14 сентября в 10:00 Ельцин Центр
от 200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше