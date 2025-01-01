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Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)
Билеты от 3500₽
Киноафиша Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)

Спектакль Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)

Кен Кизи в хорошей ленкомовской постановке. 18+
Продолжительность 3 часа 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Ведущие артисты театра Ленком в постановке Александра Морфова

В ролях: Народный артист РФ Александр Лазарев, Народный артист РФ Андрей Соколов, Народная артистка РФ Елена Шанина, Народный артист РФ Александр Сирин, Народный артист РФ Иван Агапов, Анна Якунина, Андрей Леонов и другие.

О знакомом произведении Кена Кизи

Российский зритель хорошо знаком с произведением Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Несмотря на измененное название (теперь оно звучит как «Затмение»), сюжет по-прежнему волнует и будоражит умы зрителей. Главные вопросы постановки — способен ли человек в одиночку победить целую систему и что лучше: порядок или хаос? Ответы на эти вопросы можно найти в яркой постановке болгарского режиссера Александра Морфова.

Кинематографические эффекты и сюжет

Спектакль полон кинематографических эффектов, а первые моменты действия напоминают трансляцию из психиатрической больницы. Здесь каждый занят своим делом: медсестра устанавливает строгие порядки, больные перемещаются на каталках или карабкаются по металлической сетке. И вот в этом царстве неоновых ламп и белого кафеля появляется Макмэрфи — бунтарь и революционер, который будет разрушать устоявшийся порядок, пытаясь расшевелить постояльцев клиники.

Жанровое разнообразие и игра актеров

«Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» — это причудливая смесь жанров, где зритель, покупающий билеты на спектакль театра «Ленком», будет удивлен богатством эмоций. В первом акте хочется улыбаться, но во втором акте приходят полностью противоположные чувства.

Игра актеров и сложные роли

Душевнобольной человек — одна из самых сложных ролей, и коллектив театра «Ленком» блестяще справился с этой задачей. Здесь нет передергиваний или глупого переигрывания. Многие обитатели сумасшедшего дома ведут себя самым адекватным образом, скрывая настоящее безумие глубоко внутри.

Режиссер
Александр Морфов
В ролях
Александр Лазарев-младший
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Елена Шанина
Елена Шанина
Александр Сирин
Александр Сирин
Иван Агапов
Иван Агапов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 3500 ₽

Фотографии

Пролетая над гнездом кукушки (Затмение) Пролетая над гнездом кукушки (Затмение) Пролетая над гнездом кукушки (Затмение) Пролетая над гнездом кукушки (Затмение) Пролетая над гнездом кукушки (Затмение) Пролетая над гнездом кукушки (Затмение) Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)

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