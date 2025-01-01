Спектакль Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)

Ведущие артисты театра Ленком в постановке Александра Морфова

В ролях: Народный артист РФ Александр Лазарев, Народный артист РФ Андрей Соколов, Народная артистка РФ Елена Шанина, Народный артист РФ Александр Сирин, Народный артист РФ Иван Агапов, Анна Якунина, Андрей Леонов и другие.

О знакомом произведении Кена Кизи

Российский зритель хорошо знаком с произведением Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Несмотря на измененное название (теперь оно звучит как «Затмение»), сюжет по-прежнему волнует и будоражит умы зрителей. Главные вопросы постановки — способен ли человек в одиночку победить целую систему и что лучше: порядок или хаос? Ответы на эти вопросы можно найти в яркой постановке болгарского режиссера Александра Морфова.

Кинематографические эффекты и сюжет

Спектакль полон кинематографических эффектов, а первые моменты действия напоминают трансляцию из психиатрической больницы. Здесь каждый занят своим делом: медсестра устанавливает строгие порядки, больные перемещаются на каталках или карабкаются по металлической сетке. И вот в этом царстве неоновых ламп и белого кафеля появляется Макмэрфи — бунтарь и революционер, который будет разрушать устоявшийся порядок, пытаясь расшевелить постояльцев клиники.

Жанровое разнообразие и игра актеров

«Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» — это причудливая смесь жанров, где зритель, покупающий билеты на спектакль театра «Ленком», будет удивлен богатством эмоций. В первом акте хочется улыбаться, но во втором акте приходят полностью противоположные чувства.

Игра актеров и сложные роли

Душевнобольной человек — одна из самых сложных ролей, и коллектив театра «Ленком» блестяще справился с этой задачей. Здесь нет передергиваний или глупого переигрывания. Многие обитатели сумасшедшего дома ведут себя самым адекватным образом, скрывая настоящее безумие глубоко внутри.